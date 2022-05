Ragusa: prezzi, quantità di droga e tempi di consegna concordati su Whatsapp

Una community di spacciatori, creata sfruttando l’anonimato garantito da un’app di messaggistica istantanea, nella quale venivano concordati prezzi, quantitativi e consegna della droga ai clienti.

E’ uno dei particolari che emerge dall’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Ragusa che alle prime luci di oggi ha portato in carcere 8 persone, e tre agli arresti domiciliari. L’indagine ha preso il via nell’ottobre 2020 e ha permesso di ricostruire una fitta ed articolata rete di spaccio gestita da noti pregiudicati e spacciatori emergenti. All’origine, un giovane ragusano diciannovenne che, in concorso con un altro indagato, importava marijuana e hashish da Roma, dall’Olanda e dalla Spagna, per mezzo dei tradizionali corrieri postali. La droga veniva poi rivenduta a giovani pusher ragusani contattati tramite l’app di messaggistica in cui venivano stabiliti prezzi e quantitativi.

Un giro d’affari che, secondo gli inquirenti, si aggira sui 250mila euro. 'Fortinò della rete di spaccio, il complesso di case popolari compreso tra via Cesare Terranova, via Enrico Berlinguer e via Caronia, nel quartiere Selvaggio, con tanto di vedette ad ogni ora del giorno e della notte. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati complessivamente 2,580 chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina, 20 piante di canapa indiana, due serre indoor per la loro coltivazione e 12.320 euro provento dello spaccio.

