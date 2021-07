Scicli, rogo danneggia condotta fognaria: divieto di balneazione sulla spiaggia di Sampieri

Divieto di balneazione da oggi fino al 26 luglio nel tratto di spiaggia tra Cava d’Aliga e Sampieri, a Scicli. Il sindaco Enzo Giannone ha firmato un’ordinanza con il divieto di scendere in acqua in un tratto di costa da 100 metri a destra fino a 200 metri a sinistra del torrente Corvo. La decisione necessaria dopo l’incendio di ieri. A causa delle fiamme si è liquefatto un tubo della condotta fognaria e i reflui si sono riversati in mare. Operai al lavoro da stamattina per la riparazione della condotta fognaria.



