Superenalotto, Modica in festa: c'è un 5 + 1 da oltre mezzo milione

Uno dei due "5+1" del concorso SuperEnalotto da 532.035,70 euro è stato realizzato a Modica, in provincia di Ragusa. La vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria di Via Loreto Gallinara 1 tramite una schedina a 2 pannelli. Questa la combinazione vincente: 8-10-30-34-51-71. Numero jolly: 20. Numero Superstar: 27. Nessun "6". Il jackpot per il "6" sale a 342.200.000,00.

