Targa per vittime di Ravanusa, sopravvissuta: «Ho perso tutta la mia famiglia»

«Della mia famiglia sono morti in otto, tutta la mia famiglia è morta. Ero a casa tranquillamente, quella sera. Poi è scoppiato tutto e io sono caduta fra le macerie, sono venuti i pompieri ad aiutare me e mia cognata». Lo ha detto fra le lacrime Rosa Carmina, una delle due sopravvissute della strage di via Trilussa a Ravanusa, dopo la scopertura della targa dedicata ad alcune vittime Selene, Samuele e Giuseppe Carmina. "Veniva a lavorare nella strada un’impresa di San Cataldo (Cl) e gli operai ci dicevano che eravamo in pericolo - ha spiegato Rosa Carmina -, ma noi non capivamo e non abbiamo approfondito".

«E' importante e toccante questa manifestazione perché ci sta facendo rivivere il tragico momento che abbiamo vissuto», ha detto l’altra sopravvissuta: Giuseppa Montana - . «Oggi è una giornata bella e triste allo stesso tempo - ha detto, invece, il parroco don Davide Burgio - . Celebrare la memoria in tempo di Pasqua e di resurrezione ci invita a sperare che la morte sia solo un momento di passaggio».



