Trasporti, da Ragusa a Trapani 13 ore in treno: il sindaco: "treni fermi al secolo scorso"

Cinque ore e undici minuti per raggiungere Palermo in treno partendo da Ragusa. Con lo stesso mezzo di trasporto, partendo sempre dal capoluogo ibleo, per raggiungere Trapani si impiegano tra le undici e le tredici ore di viaggio.

La denuncia arriva da un servizio televisivo del Tgr Sicilia, che spiega come il sistema dei trasporti ferroviari penalizzi fortemente l'intera provincia di Ragusa. I nuovi treni appena acquistati dalla Regione, inoltre, non potranno essere utilizzati in questa parte dell'Isola, in quando la rete della zona non è elettrificata.

Si tratta di un grave disagio soprattutto per pendolari e turisti, che hanno a disposizione poche corse in treno per potersi spostare. Di conseguenza, spesso, le stazioni ferroviarie restano deserte perché chi viaggia preferisce farlo in auto o autobus.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ricorda ai microfoni Rai come nel ragusano vi sia "una linea ferroviaria ferma al secolo scorso che non consente spostamenti alle persone che lavorano o ai turisti. Tutto questo meriterebbe maggiore attenzione dalla politica nazionale e regionale".

