Nicole e la vacanza da sogno in Grecia finita in tragedia: morta a Rodi la ragazza di Vittoria

IL caso

Aveva 19 anni ed era sull'isola dell'Egeo da due giorni: la sua moto si è scontrata contro un pullman

Si è trasformata in tragedia la vacanza a Rodi per un gruppo di ragazzi che aveva raggiunto l’isola dell’Egeo appena due giorni fa per godersi il mare e immergersi nella cultura della Grecia. Durante una escursione in moto, una ragazza della comitiva, Nicole Lorefice di 19 anni originaria di Vittoria in provincia di Ragusa, è morta per le gravi lesioni riportate in un incidente stradale. Ferito il fidanzato, ricoverato con diversi traumi e fratture. Secondo le prime ricostruzioni la moto si sarebbe scontrata contro un pullman, la polizia greca sta svolgendo le indagini per accertare la dinamica.

Le ferite troppo gravi

Nell’incidente Nicole ha riportato gravissime lesioni e una emorragia celebrale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. Ad avvisare le famiglie sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale, la magistratura ha disposto l’autopsia. I familiari dei ragazzi sono già partiti per Rodi. Non si sa ancora quando si potrà ottenere il rimpatrio della salma e ne quando potranno essere svolti i funerali. Nicole faceva l’estetista. Dopo la scuola media aveva frequentato un corso professionale e già da tempo lavorava in un centro.

