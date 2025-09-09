Non rispettò il porto assegnato, fermo per la nave Aurora a Pozzallo

Provvedimenti

La nave Aurora della Ong Sea Watch è stata fermata a Pozzallo (Ragusa) dalle autorità italiane. La vicenda riguarda il soccorso di tre giorni fa quando l’equipaggio, dopo aver tratto in salvo 75 persone, non ha rispettato il porto assegnato per lo sbarco, quello di Reggio Calabria. «La nave non sarebbe stata in grado di raggiungerlo in sicurezza a causa della scarsa capacità di carburante», spiega la Sea Watch. «Il centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma – prosegue la Ong – ha poi cambiato il porto assegnato a Pozzallo, la mattina del 7 settembre. La nave è stata fermata sostenendo che avrebbe potuto raggiungere Reggio Calabria, contrariamente alle sue stesse dichiarazioni e alla decisione presa il 7 settembre». La durata del fermo e la sanzione pecuniaria saranno determinati dalla prefettura di Agrigento nei prossimi giorni.

