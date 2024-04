Notte di fiamme in provincia di Ragusa: oltre all’incendio di Monterosso, roghi a Scicli e a Comiso

Cronaca

Coinvolte da incendi la villetta abitata da un chirurgo e la veranda di una casa

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Oltre all’incendio che si è sviluppato in contrada Vigneri dove si è sviluppato un incendio di vegetazione lungo un costone collinare e che ha spinto il personale a vigilare il territorio per tutto il periodo notturno per evitare che le fiamme coinvolgessero gli edifici rurali della zona, fino a quando all’alba è intervenuto un elicottero mentre è in arrivo un Canadair, altri interventi a Scicli e a Comiso.

Nel primo caso, l’intervento tempestivo ha permesso di contenere l’incendio che ha coinvolto la veranda esterna di una villetta abitata da un chirurgo. L’incendio non si è esteso all’intera struttura dell’edificio e per fortuna non ci sono stati feriti.