Nuovo Prg a Ragusa, ancora polemiche. Firrincieli: “Il Comune rischia di esporsi a potenziali contenziosi”

Attualità

L'esponente pentastellato mette in rilievo una serie di presunte anomalie

“Ora che il Prg è stato approvato, possiamo tornare a parlarne senza essere tacciati di mancanza di correttezza per quanto concerne l’aspetto della compatibilità. Sin dall’inizio, infatti, io stesso ho dichiarato di essere incompatibile e quindi, nel rispetto del mio ruolo di consigliere, mi sono astenuto dal partecipare alle varie sedute del Consiglio che hanno trattato lo strumento urbanistico, pur avendo fornito il mio contributo in commissione per poterlo migliorare e, soprattutto, rispetto alla prima stesura, ridurre il consumo di suolo, come poi in effetti è stato. Certo, resta da comprendere perché, rispetto agli interrogativi sollevati in ordine alla compatibilità o meno di alcuni consiglieri comunali sui quali gravava un certo dubbio in proposito, nessuna risposta sia arrivata dagli organismi del Comune a cui ci eravamo rivolti per ottenere chiarezza. D’altro canto, se il Prg si fosse votato con qualche giorno di ritardo, nulla sarebbe accaduto, ma avrebbe messo il civico consesso nella condizione di potere operare in piena trasparenza”.