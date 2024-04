Nuovo Prg a Ragusa, Legambiente: “Aumentare le zone destinate al verde”

Attualità

L'analisi degli ambientalisti tiene conto delle mutate condizioni climatiche

Secondo i dati Copernicus, il servizio meteo della Ue, marzo è stato il mese più caldo mai registrato al mondo, che segue al febbraio più caldo di sempre, al gennaio più caldo di sempre, al dicembre più caldo di sempre e così via a ritroso fino al giugno 2023. Ma non solo, l’aria si è riscaldata, anche il mare ha stabilito un nuovo record mensile di temperatura assoluta. Con questi dati la temperatura media globale negli ultimi 12 mesi è la più alta mai registrata da quando si rileva la temperatura dalla fine dell’800.

Nel Mediterraneo la temperatura è cresciuta di più rispetto alla media globale, di almeno il 50% arrivando in alcuni giorni di novembre ad un aumento di 1,8 gradi, più di quanto stabilito a Parigi nel 2015 e ad un passo dai 2 gradi che tutti indicano come livello di non ritorno. Con la fusione dei ghiacciai, contraccolpi sulla biodiversità, sulle barriere coralline, l’innalzamento dei mari e ovviamente nuovi pesanti ondate di calore. L’intera Sicilia è in emergenza idrica con turni di distribuzione ad Agrigento ogni 10 giorni e riserve a Palermo, se non piove in abbondanza nei prossimi mesi, solo fino a fine anno. E siamo solo a inizio aprile con temperature già di 30 gradi.