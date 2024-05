Nuovo Prg a Ragusa, Poidomani (FdI) replica al Pd: “Il potere logora chi non ce l’ha”

Politica

Continuano le polemiche legate all'adozione dello strumento di programmazione urbanistica

“Il Pd, tramite il segretario cittadino Peppe Calabrese, ha ribadito l’importante e fondamentale ruolo avuto dal suo partito nell’approvazione del nuovo Piano regolatore generale. Nel farlo ha messo in evidenza due aspetti fondamentali: il primo che il Prg così come approvato è stato totalmente stravolto rispetto all’impostazione originaria da parte della maggioranza se è vero che il Pd presentando ben 35 emendamenti che poi sono stati votati e approvati ne ha cambiato totalmente l’aspetto; inoltre, sempre lo stesso Calabrese, ha teso a evidenziare che, così facendo, pezzi importanti di territorio sono stati liberati dalle grinfie di speculatori, di gruppi di interesse, da congreghe di furbacchioni. In più, Calabrese ha evidenziato che l’ingresso in campo dei deputati di Fratelli d’Italia, il senatore Salvo Sallemi e l’on. Giorgio Assenza, in difesa del consigliere comunale Rocco Bitetti, è stato teso a manifestare il proprio disappunto per il fatto che l’iter del nuovo Prg non sia stato frenato, come se fosse stato interesse degli stessi fare sì che lo strumento urbanistico potesse essere adottato dal commissario. Ci dispiace dirlo, segretario Calabrese, ma niente di più falso”.