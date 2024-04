Nuovo sbarco a Pozzallo, arrivati altri trenta migranti

Attualità

Buone le loro condizioni. Ci sono anche tre donne e tre minori

Nuovo sbarco a Pozzallo: a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza, trasferiti in banchina 30 migranti. Erano stati messi in salvo dinanzi alle coste di Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La piccola imbarcazione sulla quale viaggiavano un natante in vetroresina. Le loro condizioni sono buone. L’allarme era scattato già questa mattina. Tra i 30, anche tre donne e tre minori. Tutti di origine siriana, tranne un nigeriano e un palestinese. Trasferiti all’hotspot di Pozzallo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA