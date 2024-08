Attualità

L'approdo è previsto per domani mattina intorno alle 8 al porto

Dispositivo di accoglienza in preallerta al porto di Pozzallo. E’ in arrivo l’imbarcazione dell’Ong Louise Michel per lo sbarco di 43 migranti. L’unità si trova a circa 140 miglia da Pozzallo e si presume l’arrivo al porto per le 8 di venerdì mattina. La capitaneria sta seguendo l’evolversi della situazione.

