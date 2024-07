Olimpiadi a Parigi, niente da fare per Savita Russo battuta al primo turno dalla polacca Szymanska

Judo

L'atleta iblea è salita sul palco un po' contratta. Dopo essere andata in svantaggio ha cercato di recuperare il terreno perduto, ma era ormai troppo tardi

Che peccato per Savita Russo. L’esordio alle Olimpiadi questa mattina a Parigi e subito un match chiave al primo turno contro la polacca testa di serie numero 4 e argento mondiale in carica Angelika Szymanska. Uno scontro particolarmente impegnativo per la giovane azzurra che è partita abbastanza timorosa. L’avversaria ha messo a segno un waza-ari e da quel momento Savita ha cercato di recuperare il terreno perduto dando prova di tutte le sue qualità. Ma non è riuscita nell’intento per cui l’atleta polacca ha portato a casa la qualificazione al turno successivo mentre a Savita Russo è rimasta in dote la possibilità di avere vissuto una esperienza fantastica. E chissà che tra quattro anni non possa riprovarci.

