Olio dop Monti iblei, le aziende del consorzio premiate al concorso Ercole Olivario 2025

Le etichette in evidenza alla XXXIII edizione dell'appuntamento

Conquistare un posto tra i migliori oli, al concorso Ercole Olivario 2025, giunto alla sua XXXIII edizione, rappresenta non solo un traguardo per la qualità del prodotto, ma anche un’opportunità per raccontare al mondo il legame tra tradizione e innovazione. Le aziende del consorzio di tutela olio Dop Monti Iblei, anche a Perugia, confermano il loro ottimo stato di salute con produzioni di altissimo livello qualitativo. “Un sentito ringraziamento ai nostri straordinari produttori – dice il presidente del consorzio di tutela, Giuseppe Arezzo – che, anche al concorso Ercole Olivario, hanno dimostrato di avere una marcia in più. La loro dedizione e la qualità dell’olio sono fondamentali per il successo. Un connubio armonioso tra tradizione e innovazione dove le abilità tramandate da generazioni si intrecciano con il progresso creando un tessuto unico nel suo genere”.

Dodici le etichette premiate, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie in gara: extravergine e oli extravergini certificati Dop/Igp.

Queste le aziende del consorzio di tutela olio Dop Monti Iblei che sono state premiate:

Per la categoria Dop/Igp Fruttato Medio

2° classificato – Primo Olio Dop Monti Iblei del Frantoio Cutrera di Chiaramonte Gulfi.

Per la categoria extravergine Fruttato Medio