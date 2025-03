Oltre 52 milioni di euro per sei Comuni della provincia di Ragusa all’insegna della rigenerazione urbana e non solo

Attualità

Illustrati i progetti che saranno attuati dal capoluogo, Modica, Vittoria, Santa Croce Camerina, Scicli e Giarratana con la Fua

Oltre 52 i milioni di euro a disposizione dei Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Santa Croce Camerina, Scicli e Giarratana per mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, protezione civile, riqualificazione energetica, incentivi alle imprese ed alle start up. Unica condizione? Progetti in fase avviata e lavori da terminare entro il 2029.Tutto questo è la Fua Ragusa, area urbana funzionale riconosciuta dalla Regione ed investita di responsabilità in termini di programmazione, gestione e controllo. «Stiamo lavorando in un clima di condivisione», dicono i rappresentanti istituzionali ieri a palazzo dell’Aquila, sede della struttura operativa coordinata dal dirigente Gianni Licitra.

Le somme assegnate seguono le linee strategiche imposte dalla Regione. I 52.067.222,96 euro saranno suddivisi: 1,8 milioni per aiuti alle imprese; 320mila euro per efficientamento energetico; 551mila euro per riqualificazione della pubblica illuminazione; 735mila euro per interventi di adattamento ai cambiamenti climatici; 735mila euro per rinnovo mezzi della Protezione civile di Ragusa; 19 milioni di euro per infrastrutture ciclistiche; 3,5 milioni per intermodalità; 343mila euro l’aggiornamento dei piani di mobilità; 1,5 milioni per la digitalizzazione della Pa; 3,6 milioni per parchi urbani; 3 milioni per valorizzazione di contesti urbani; 5,1 milioni rivitalizzare il patrimonio storico artistico; 11 milioni per rigenerazione urbana e 522mila euro per ulteriori assunzioni della struttura operativa. Al momento, unica opera già sicura è una ciclovia che collegherà i 6 Comuni.