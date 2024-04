Omicidio Amodei a Scoglitti: tutti assolti

Cronaca

La sentenza della corte d'assise di Siracusa per il fatto di sangue risalente al febbraio del 2001

La corte d’assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) ha assolto con formula piena (nella foto il palagiustizia della cittadina aretusea) i sei imputati finiti sotto processo per l’omicidio di Alessio Amodei, il ventenne vittoriese assassinato il 9 febbraio 2001 a Scoglitti. Il pubblico ministero Marco Rota aveva chiesto la condanna a 24 anni di reclusione per un 73enne vittoriese e per i figli di 42 e 48 anni, uno dei quali ritenuto l’esecutore materiale, tutti difesi dall’avvocato Matteo Anzalone; assoluzione perché il fatto non sussiste; per uno sciclitano di 46 anni, difeso dall’avvocato Fabrizio Cavallo e per mancanza di prove per un vittoriese di 46 anni ed un ragusano di 43, difesi rispettivamente dall’avvocato Santino Garufi e dagli avvocati Daniele Scrofani e Nicola Capozzoli, quest’ultimo del Foro di Roma. La Corte d’Assise di Siracusa depositerà le motivazioni entro 90 giorni. La sentenza è stata emessa dai giudici togati e popolari dopo la camera di consiglio. Il processo è iniziato il 25 ottobre 2021. Nel corso dell’istruttoria sentiti anche alcuni collaboratori di giustizia.

