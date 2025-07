Omicidio Debic a Santa Croce Camerina, sei condanne: quella più pesante della durata di 10 anni

Cronaca

L'episodio accadde il 7 settembre dello scorso anno in occasione della festa di Santa Rosalia

Saranno depositate entro 90 giorni le motivazioni delle due condanne con il rito abbreviato nel processo ai danni dei soggetti coinvolti nella rissa nel corso della quale, il 7 settembre dell’anno scorso a Santa Croce Camerina, è stato ucciso il 21enne Mohamed Anwer Debic, nato in Tunisia. Nelle more sono sospesi i termini di durata delle misure cautelari. I quattro imputati minori hanno patteggiato. Il giorno di Santa Rosalia dell’anno scorso al termine di un’indagine lampo i carabinieri hanno dato un volto all’assassino di Debich.