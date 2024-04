Omicidio Dell’Albani a Giarratana, inizia il processo a Mariano Barresi

Cronaca

Il pensionato si presenterà alle 9 davanti alla Corte d'Assise di Siracusa. E' accusato di avere ucciso la cognata

Al via oggi alle nove davanti alla Corte d’Assise di Siracusa il processo per Mariano Barresi (nella foto con la vittima), il sessantaseienne pensionato accusato di avere ucciso il 4 marzo dell’anno scorso la cognata Rosalba dell’Albani, 51 anni, a Giarratana. Davanti al Gup del Tribunale di Ragusa costituite le parti civili, il marito ed i figli della vittima con gli avvocati Gianluca Nobile e Mariachiara Mollica. Queste hanno chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dei beni di Barresi poiché a loro dire c’è rischio dispersione del denaro. L’avvocato difensore Sergio Crisanti in apertura chiederà la perizia psichiatrica come già fatto davanti al Gip ed al Gup che l’hanno rigettata.

