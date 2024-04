Omicidio Dell’Albani a Giarratana, l’imputato Barresi seguirà il processo mediante videocollegamento dal carcere

Cronaca

L'apertura questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Siracusa. Il presunto colpevole ha rinunciato a comparire in aula. Tutte presenti, invece, le parti civili

Si è aperto questa mattina davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau), il processo a Mariano Barresi, imputato dell’omicidio pluriaggravato della cognata Rosalba Dell’Albani. L’imputato ha rinunciato a comparire. Tutte presenti in aula, invece, le parti civili (Paolo Fracasso ed i giovani Michael, Gabriel e Bryan, rispettivamente marito e figli della vittima). In assenza di questioni preliminari, è stato dichiarato aperto il dibattimento ed effettuate le richieste di prova: il pm Silvia Giarrizzo, le parti civili (avvocati Gianluca Nobile e Mariachiara Mollica) e la difesa (avvocato Sergio Crisanti) hanno chiesto che siano ascoltati i rispettivi testimoni e consulenti tecnici di parte, è stata riservata produzione documentale e chiesto l’esame sia di tutte le parti civili sia dell’imputato.