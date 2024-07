Omicidio Dell’Albani a Giarratana, si aggrava la posizione di Barresi

Cronaca

Il medico legale delle parti civili: "Il colpo letale non è stato dato a casaccio o a occhi chiusi ma inferto con precisione chirurgica". Rigettata la richiesta di perizia psichiatrica della difesa

Istruttoria conclusa davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) nel processo ai danni di Mariano Barresi, accusato dell’omicidio pluriaggravato della cognata Rosalba Dell’Albani, avvenuto il 4 marzo dell’anno scorso a Giarratana. Presente in aula l’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Crisanti. Sentiti gli ultimi testi delle parti civili: tre conoscenti della vittima. Uno di loro era amico anche dell’imputato ed ha detto di averlo incontrato anche il giorno prima dell’omicidio e di averlo visto sereno e non depresso.