Omicidio Dell’Albani, parlano Barresi e la figlia Selene: “Mio padre doveva essere curato”

Cronaca

Selene è andata subito in crisi di pianto e ha confermato che i rapporti tra i coniugi non erano eccezionali

Udienza fiume questa mattina davanti alla Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau), nel processo ai danni di Mariano Barresi (nella foto con la vittima), accusato dell’omicidio pluriaggravato della cognata Rosalba Dell’Albani, avvenuto il 4 marzo dell’anno scorso a Giarratana. Sentiti gli ultimi testi dell’accusa, quindi c’è stato l’esame dell’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Crisanti.

Sentite le due figlie e il genero, con la figlia Selene che è andata subito in crisi di pianto; hanno tutti e tre confermato che i rapporti tra i coniugi non erano eccezionali. La figlia Selene ha spiegato che ripetutamente si era discusso in famiglia la necessità di uno psicologo, ma il problema era sempre l’aspetto economico, sempre i soldi che venivano ritenuti pochi.