Omicidio di Capodanno a Vittoria, condannato all’ergastolo un 18enne romeno

Cronaca

E' stata accolta in pieno la richiesta del pubblico ministero Silvia Giarrizzo

E’ finito con la condanna all’ergastolo il processo davanti alla Corte d’Assise di Siracusa per l’omicidio di Slimane Marouene, tunisino, di 30 anni, assassinato il primo gennaio dell’anno scorso nei pressi della discoteca “Dolce Vita”. Accolta in pieno la richiesta del pubblico ministero Silvia Giarrizzo. Sotto processo un diciottenne romeno, accusato del fatto di sangue insieme a due connazionali quindicenni, già condannati con pena definitiva.