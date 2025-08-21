Omicidio di Cava D’Aliga, ancora nessun fermato. Ma gli inquirenti hanno le idee chiare

Cronaca

La vittima è il tunisino 36enne Fadhel Fergani

E’ il tunisino di 36 anni, Fadhel Fergani, da cinque anni in Italia dove lavorava nelle serre, l’uomo ucciso poco prima di mezzogiorno di mercoledì in contrada Punta Corvo, a Cava D’Aliga. Sul posto i carabinieri, di Ragusa e Modica, oltre a quelli della locale Tenenza, che hanno avviato le indagini supportate dai rilievi scientifici. La vittima, è stata colpita da uno o più fendenti all’interno della sua abitazione. L’omicida, dopo avere accoltellato il nordafricano si è allontanato mentre la vittima è uscita sulla veranda di casa per chiedere aiuto ma è caduto a terra visto che aveva perso molto sangue.