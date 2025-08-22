Omicidio di Cava D’Aliga, preso il presunto assassino

Cronaca

E' un 30enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione

La Procura della Repubblica di Ragusa, all’esito delle indagini avviate nell’immediatezza dai Carabinieri della Compagnia di Modica, coadiuvati nell’esecuzione delle attività di carattere tecnico da personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Ragusa, a seguito dell’omicidio verificatosi mercoledì mattina a Scicli, frazione Cava D’Aliga, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un 30enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo, a seguito dei primi accertamenti effettuati, è risultato gravemente indiziato – allo stato degli atti e nella presente fase del procedimento, nella quale non è stato ancora instaurato il contraddittorio – dell’omicidio di un 36enne (nella foto), suo connazionale.

Le ricerche, avviate immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere, hanno subito consentito di bloccare tra i campi della zona ove si era verificato il delitto, un uomo, corrispondente alla descrizione data da alcuni testimoni della persona che si era data alla fuga dal luogo dell’evento delittuoso, rintracciato a circa 500 metri da lì. Le attività di indagine sviluppate nel corso della giornata hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ossia un alterco sfociato in una violenta aggressione, culminata con un fendente letale al polmone sinistro dell’ucciso. L’arma del delitto, un coltello da cucina di 25 cm, ancora intriso di sangue, è stata rinvenuta a circa 300 metri di distanza dal luogo del delitto, a seguito di prolungate ricerche, protrattesi per tutto il pomeriggio del 20 agosto ad opera dei militari intervenuti, che hanno perlustrato minuziosamente tutta l’area circostante fitta di alta vegetazione e sterpaglie, fin quando l’arma da taglio non è stata ritrovata. Al fine di appurare il movente del delitto e ricostruire l’ordine cronologico degli eventi, i militari, unitamente al pubblico ministero intervenuto sui luoghi, hanno escusso a lungo numerosi testimoni, le cui concordanti dichiarazioni hanno consentito di suggellare un quadro indiziario preciso ed affidabile in ordine alle ipotizzate responsabilità del fermato.