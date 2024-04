Omicidio Sauna, ridotta in appello la pena di Guardiano: da 16 a 13 anni di reclusione

Cronaca

La Terza Sezione di Appello della Corte d’Assise di Catania, presidente Elisabetta Messina, ha riformato la sentenza di primo grado, riducendo da 16 anni di reclusione a 13 anni la condanna ai danni delvittoriese Salvatore Guardiano per l’assassino di Enzo Sauna (nella foto). La pena e stata concordata tra l’avvocato difensore Daniele Scrofani e il procuratore generale Antonio Nicastro. Omicidio volontario il reato contestato. Secondo l’accusa Sauna, dopo la prima lite, sarebbe salito a bordo della sua motoape – questo avrebbero evidenziato le immagini degli impianti di videosorveglianza – e avrebbe lui raggiunto Guardiano che aveva un coltello.