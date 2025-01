Ondata criminale a Vittoria, il senatore Sallemi: “Incontrerò ministro e questore”

Attualità

In primo piano i furti con spaccata che stanno mettendo in ginocchio gli operatori commerciali

“In seguito all’ondata di furti con spaccata che ha colpito la nostra comunità, desidero esprimere la mia più profonda solidarietà ai commercianti e ai cittadini di Vittoria che hanno subito ingenti danni in queste ultime settimane. I sacrifici e il lavoro dei cittadini onesti debbono essere tutelati con tutti i mezzi a disposizione”.

Lo dice il senatore Salvo Sallemi (nella foto) di FdI a seguito degli episodi di cronaca avvenuti a Vittoria negli ultimi giorni.