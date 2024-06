Operazione della polizia e della Dda a Vittoria, il sen. Sallemi: “Forte risposta dello Stato al tentativo di riorganizzazione dei clan”

Attualità

"L'allarme sul territorio va monitorato. Le forze dell'ordine hanno mostrato come le istituzioni lavorino con successo per la tutela dei cittadini"

“Negli anni Ottanta e Novanta la Stidda ha seminato morte e terrore a Vittoria. Con l’operazione odierna della polizia di Stato e della Dda di Catania lo Stato dà una risposta forte e netta al tentativo di riorganizzazione dei clan: i tre arresti per tentato omicidio aggravato e associazione mafiosa costituiscono un successo investigativo e i complimenti vanno alla Questura di Ragusa e alla Direzione Distrettuale Antimafia. In un lasso di tempo breve, dopo il tentato omicidio di un ex pentito ritornato sul territorio come Roberto Di Martino, gli inquirenti hanno individuato i presunti autori che stavano riorganizzando un pericoloso gruppo mafioso con una disponibilità di armi non indifferente”.

Così il senatore Salvo Sallemi (nella foto) di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Antimafia, a seguito dell’operazione della Polizia contro la riorganizzazione del gruppo mafioso della Stidda a Vittoria, in provincia di Ragusa.