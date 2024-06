Operazione Fenice, gli arrestati di Vittoria e Scicli si rivolgono al Riesame

Cronaca

I loro ricorsi saranno esaminati tra martedì e giovedì

Si sono rivolti al Tribunale del Riesame di Catania i vittoriesi e gli sciclitani arrestati nell’ambito dell’operazione “Fenice”. Per la Procura Antimafia di Catania a «riscontro dell’operatività del clan sarebbero emersi collegamenti con altri gruppi mafiosi, inclusi i clan Santapaola-Ercolano di Catania, Nardo di Lentini (Siracusa) e Rinzivillo» di Gela (Caltanissetta)». I loro ricorsi saranno esaminati tra martedì e giovedì. I legali hanno chiesto la revoca della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania, Stefano Montoneri. Le 16 ordinanze di custodia cautelare sono state richieste dalla Dda di Catania, coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dai sostituti Gabriele Fragalà e Raffaella Vinciguerra. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Di Stefano, Matteo Anzalone, Alessandro Agnello, Nunzio Citrella. I militari del comando provinciale dell’Arma di Ragusa hanno arrestato 12 persone mentre le Fiamme gialle etnee hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri quattro indagati. L’inchiesta si basa su indagini, dal 2016 al 2023, svolte dai carabinieri del nucleo Investigativo di Ragusa e del nucleo di Polizia economico finanziaria di Catania. Tra i destinatari del provvedimento c’è Emanuele “Elio” Greco, ritenuto a capo dal gruppo, che, quando era detenuto era guidato da Gaetano Valenti, nominato ‘”referente pro tempore” e inteso “Tano u’ barbiere”.