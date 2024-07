Ordine pubblico a Comiso, è polemica. Il sindaco a Bellassai: “Abbiamo già fatto molto, rimesta nel torbido per ottenere qualche momento di visibilità”

Attualità

Il primo cittadino non ha gradito le dichiarazioni di questa mattina del capogruppo Pd

“Apprendo da alcuni articoli di stampa, senza del resto stupirmi più di tanto, che un consigliere di opposizione (il capogruppo del Pd, Gigi Bellassai, ndr) sarebbe addirittura l’unico ad aver sollevato il problema dell’ordine pubblico, dichiarando: “Finalmente la sindaca se n’è accorta” spiega il primo cittadino di Comiso. “Ribadisco che, senza stupirmi più di tanto – chiarisce Maria Rita Schembari (nella foto) – siamo davanti all’ennesimo tentativo da parte del consigliere di ottenere qualche momento di visibilità mestando nel torbido. La sottoscritta è impegnata dal 1° luglio 2018, data d’inizio del primo mandato, a garantire sicurezza e ordine in città, in piena sinergia con le forze dell’ordine. Ma tant’è che gli strali del consigliere sulla rivendicazione della sua primogenitura relativa ai problemi di ordine pubblico, non colpiscono me ma il lavoro continuo, costante e mirato della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia Locale”.