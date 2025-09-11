Ordine pubblico a Modica, il sindaco Monisteri: “Reati in calo”

Attualità

"I dati registrano un decremento del 46% degli episodi delittuosi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso"

“Resta alta la nostra attenzione sui livelli di sicurezza sia nel centro storico che nel resto della città. Nei giorni scorsi, avevo avuto interlocuzioni con il prefetto di Ragusa, dottor Giuseppe Ranieri alla luce di un fatto che ha leso la tranquillità di Modica e ieri, all’Ufficio Territoriale del Governo, c’è stata la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza cui sono stata presente assieme all’assessore al Centro Storico Piero Armenia. Ringrazio il prefetto per la celerità usata nel convocare il comitato dal quale emergono confortanti dati di cui siamo stati messi al corrente e che si riferiscono ai reati in città nell’ultimo trimestre, rapportati allo stesso periodo dello scorso anno”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri (nella foto).