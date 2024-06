Ordine pubblico a Scicli, il senatore Sallemi: “Incontrerò il sindaco Marino”

Attualità

"Questo sottobosco criminale che sta alzando il livello di tensione non può proseguire"

“I recenti fatti criminali avvenuti a Scicli, con spedizioni e sparatorie, inquietano e meritano doverosi approfondimenti. La comunità cittadina sciclitana merita sicurezza e risposte: questo sottobosco criminale che sta alzando il livello di tensione non può proseguire. Esprimo vicinanza al sindaco e agli amministratori che non possono essere lasciati da soli e a tutta la comunità; ringrazio inoltre le forze dell’ordine sul territorio per il loro impegno indefesso. Incontrerò nei prossimi giorni il sindaco Marino per fare il punto sulla situazione in città. Lo Stato, come già sta facendo con ottimi risultati in altre realtà della provincia, darà risposte nette e forti”.