Ordine pubblico a Vittoria, il sindaco Aiello al comitato riunitosi in Prefettura: “Due pattuglie per le ore notturne affinché garantiscano un controllo più capillare del territorio”

Attualità

Dopo i furti con spaccata che hanno tormentato il periodo natalizio, il vertice di oggi a Ragusa

Questa mattina, presso la Prefettura di Ragusa, si è tenuta una riunione urgente per affrontare l’allarmante aumento della criminalità a Vittoria. L’incontro, richiesto dal sindaco Francesco Aiello (nella foto) e convocato dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze dell’ordine.

Durante la riunione, è stata posta, dal primo cittadino, l’esigenza di potenziare gli organici di tutte le forze dell’ordine e anche dei vigili urbani, come già richiesto peraltro il 29 di luglio 2024 dal sindaco Aiello che ha indirizzato una istanza in tal senso al ministro dell’Interno. Ciò al fine di colmare il gap degli organici della polizia locale di Vittoria che può contare solo su 32 unità rispetto alle 102 degli anni 2000. Inoltre è stata chiesta la presenza di due pattuglie per le ore notturne perché possano garantire un controllo più capillare del territorio.