Ortopedia a Vittoria resta sguarnita, i Cinque Stelle: “Un’assurdità”

Attualità

"Regione legiferi per contrastare la fuga di medici"

“Negli ultimi 5 mesi, da ottobre 2024 a marzo 2025, ben 5 medici del reparto di Ortopedia del Guzzardi di Vittoria guidato dal dott. Cammarata si sono dimessi, lasciando l’Unità sguarnita. Ad oggi infatti è rimasto in organico un solo medico oltre al primario. L’ASP ha deciso di fronteggiare temporaneamente l’emergenza spostando ogni attività legata all’emergenza presso l’ospedale di Ragusa, utilizzando il personale in forza all’unità del Giovanni Paolo II insieme ad alcuni specializzandi, i quali però non possono fare turni senza la presenza di un medico/tutor e lasciando a Vittoria solo l’attività programmata. La sofferenza per carenza di medici in Ortopedia si aggiunge a quelle già conclamate da mesi in Pediatria e nei Pronto Soccorso. E’ una situazione che non può continuare e rispetto alla quale servono soluzioni immediate e strutturali”. Lo dicono il coordinatore provinciale del M5s di Ragusa, Federico Piccitto e la deputata regionale Stefania Campo.