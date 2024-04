Ottimo punto ottenuto dal Ragusa calcio al De Nicola di Siracusa

Sport

Finisce a reti inviolate il derby siciliano. La squadra di Ignoffo compie un altro passo in avanti verso i play off

Ottimo punto del Ragusa calcio sul campo del Siracusa. Finisce a rete inviolate con gli azzurri iblei che non ha saputo sfruttare alcune occasioni capitate tra i piedi di Reinero e di Cardinale. Nella ripresa c’è più Siracusa ma la squadra allenata da Giovanni Ignoffo riesce a difendersi ordine. Cruciali, alla mezz’ora del secondo tempo, due parate a distanza ravvicinata di Grasso quando, soprattutto nel secondo caso, Russotto sembrava avere colpito a botta sicura. Un altro passo in avanti che consente agli azzurri di portarsi a meno tre dalla zona play off.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA