Otto milioni di euro dalla Regione per le aree industriali della provincia di Ragusa

A darne notizia è l'on. Ignazio Abbate dopo le interlocuzioni avute in questo senso con l'assessore Tamajo

Dei 50 milioni di euro facenti parte della programmazione dei fondi strutturali che l’assessorato Regionale alle Attività Produttive ha stanziato per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle zone industriali siciliane di 8 province (esclusa Catania cui vanno altri 50 milioni), deliberati oggi in Giunta, ben 8 milioni e 615 mila euro sono destinati a due aree industriali della provincia di Ragusa. Quella del capoluogo (4.975.000) per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale accesso insediamenti zona est e quella della zona industriale Modica – Pozzallo (3.640.000) per lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento esterno dell’asse viario principale e di accesso. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate che con l’assessore Tamajo nei mesi scorsi aveva avuto diverse interlocuzioni in tal senso.