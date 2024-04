Pallamano, Andimoda Ragusa sconfitta in casa dal Girgenti

Sport

Il sette allenato da Salvatore Russo sarà ora impegnato in trasferta a Mascalucia

Ancora una partita segnata da un risultato negativo. Ancora una sconfitta per l’Andimoda Ragusa che, nel campionato di Serie B di pallamano maschile, è stata costretta a issare bandiera bianca, tra le mura amiche. Stavolta, a portare a casa l’intera posta in palio la Pallamano Girgenti che si è imposta con il risultato di 44-36 (16-18 il primo tempo sempre per gli ospiti). I locali allenati da Salvatore Russo non sono riusciti a gestire il match come avrebbero voluto e, soprattutto nella seconda frazione di gioco, hanno dovuto fare i conti con il rimaneggiamento della formazione, circostanza che ha impedito ai titolari di tirare il fiato. Tutto facile, dunque, per il Girgenti che, sin dalle prime battute, ha cercato di premere il piede sull’acceleratore, salvo farsi riprendere dai ragusani al 12’ sull’8-8. Quando sembrava che l’Andimoda potesse uscire fuori la testa, è stata ricacciata indietro dall’Agrigento che ha chiuso avanti la prima frazione e poi dominato la seconda senza colpo ferire, nonostante i tentativi dei giocatori iblei di farsi sotto.