Pallamano, l’Andimoda Ragusa cerca la strada per il recupero

Sport

Il sette ibleo è stato costretto ad arrendersi anche sul campo dello Scicli Social Club. Domenica arriva il Girgenti

Ancora un momento no per l’Andimoda Ragusa che, nel campionato di Serie B di pallamano maschile, è stata costretta a issare bandiera bianca anche stavolta. Sabato scorso, il sette allenato da Salvatore Russo ha giocato in trasferta con i “cugini” dello Scicli Social Club in un match che, alla vigilia, evocava le sfide del passato. La sfida, però, è stata a senso unico con gli ospiti ragusani, ancora una volta in formazione largamente rimaneggiata, costretti a inseguire dal primo all’ultimo minuto. Il punteggio di 40-33 fotografa bene l’andamento dell’incontro così come il parziale del primo tempo (20-13) con l’Andimoda che ha tenuto botta soltanto nei primi dieci minuti e con lo Scicli che ha preso il largo senza che gli avversari riuscissero a ricucire lo strappo.