Pallamano, l’Andimoda Ragusa ha chiuso la stagione con una sconfitta a Siracusa

Sono state comunque gettate le basi per la programmazione futura attraverso i giovani

E’ finita 40-31 per l’Aretusa Siracusa la partita, ultima del campionato di Serie B, che ha visto l’Andimoda Ragusa scendere in campo per l’ennesima volta nel corso di questa stagione senza, però, riuscire a centrare l’obiettivo della vittoria. Il sette di Salvatore Russo, a ogni modo, pur a fronte del quotato avversario, si è mosso bene, ha dimostrato tutto il proprio valore, salvo poi fare i conti con i limiti di sempre, dovuti, soprattutto, alla panchina corta, circostanza che si è fatta sentire soprattutto nel secondo tempo. E’ stata, comunque, un’altra partita che è risultata necessaria per completare un percorso di crescita, rivolto, soprattutto, alle giovani leve su cui sta puntando molto la società iblea, necessarie, soprattutto, per programmare il futuro.