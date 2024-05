Pallamano, ultima gara di campionato a Siracusa per l’Andimoda Ragusa

Sport

La sfida è in programma domani sul parquet dell'Aretusa

Ultima gara di campionato, domani, alle 16,30, per l’Andimoda Ragusa che concluderà, così, la propria stagione nel torneo di Serie B di pallamano maschile. Il sette allenato da Salvatore Russo giocherà in posticipo rispetto alle altre partite della giornata finale del torneo che si sono tenute lo scorso 11 maggio. I ragusani saranno di scena a Siracusa per affrontare i temibili avversari dell’Aretusa. Si comincia a partire dalle 16,30. Inutile dire che gli iblei sperano di dare vita a una gara il più possibile tonica sul piano agonistico anche se il valore dei padroni di casa non si discute. “Cercheremo – sottolineano dall’Andimoda – di fare la nostra onesta partita. Di fronte avremo una formazione di spessore che cercherà di sfruttare al massimo il fattore casalingo anche perché, tra l’altro, intendono chiudere il torneo nelle zone che contano della classifica. Noi proveremo a onorare al meglio la contesa. E siamo pronti a dare il massimo nel tentativo di rendere loro la vita difficile. In ogni caso, sarà una ulteriore vetrina per i nostri giovani”.

