Pasqua a Comiso, concluso l’Ottavario con la “risalita” dei simulacri del Cristo Risorto e della Vergine Annunziata

In basilica si è consumato il rito dell'ultima "Pace" dell'anno

La “Domenica in Albis”, oggi “Domenica della Divina Misericordia”, ha concluso, nella basilica dell’Annunziata, l’Ottavario di Pasqua con la “risalita” dei simulacri del Cristo Risorto e della Vergine Annunziata. Prima, però, si è consumata l’ultima “Pace” dell’anno, all’interno della navata centrale della Basilica dell’Annunziata, stracolma di fedeli e devoti, preceduta dal canto dell’antifona pasquale intonata dai due angioletti, quest’anno impersonati da Gabriele Strada sul fercolo dell’Annunziata e Aurelio Di Vita su quello del Risorto. L’appuntamento dopo la recita del Santo Rosario e prima della santa messa, presieduta dal parroco Girolamo Alessi. In mattinata, invece, particolare successo per la passeggiata in e-bike lungo le vie di Comiso, in ricordo di Peppe Ricca, prematuramente scomparso. Intanto, sabato sera, il sagrato della chiesa dell’Annunziata ha ospitato lo spettacolo musicale con “I Picciotti di Vasco”, seguito da un pubblico numeroso. Gli appuntamenti di richiamo anche quelli dell’animazione per i bambini a cura dell’associazione Girotondo e lo street food curato dal comitato dei festeggiamenti. Oggi, intanto, si celebra, la solennità dell’Annunciazione del Signore. Le celebrazioni eucaristiche seguiranno il programma festivo o domenicale. Durante la messa vespertina, alle 19,30, sarà eseguito l’antico canto bizantino dell’Akathistos, con l’affidamento alla Madonna Annunziata dei bambini battezzati nel 2023. Si è conclusa, inoltre, l’attività di pulizia straordinaria durante i giorni di festa curata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città.

