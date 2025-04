Pasqua a Comiso, verso il giorno più atteso dell’anno

Società

Ecco il programma delle iniziative in programma domani

E’ il giorno più atteso dell’anno. Quello in cui le sublimazioni di attesa e speranza diventano un tutt’uno con le ambizioni spirituali dei fedeli che vivono il giorno della Risurrezione del Signore come quello che, simbolicamente, dà il via a un nuovo inizio. Ed ecco allora le promesse di chi s’affaccia al futuro sulla base di una tradizione che si ripete identica a sé stessa da molti secoli a questa parte. La Pasqua, a Comiso, è vissuta sotto il segno della “pace”, l’incontro, cioè, tra i due simulacri del Cristo Risorto e dell’Annunziata. In basilica, è tutto pronto per una giornata che vedrà la presenza, oltre che dei devoti, di numerosi fedeli assieme a numerosi turisti e visitatori. La domenica di Pasqua esercita anche un grande richiamo ai fini della crescita sostenibile di un comparto specifico, quello del turismo. Ma l’attenzione sarà soprattutto puntata sul perpetuarsi della tradizione. Si comincia già alle 7,30 del mattino quando il suono a festa delle campane della basilica e lo sparo di salve a cannone (“Salve Regina”) annunceranno alla città la gioia della Risurrezione.