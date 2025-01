Pasqua a Ispica, arrivano 100mila euro dalla Regione

Società

Il sindaco Leontini: "Giusto riconoscimento alla valenza e alla bellezza delle straordinarie manifestazioni legate a questo periodo speciale"

A darne notizia l’Amministrazione comunale ispicese attraverso il sindaco Innocenzo Leontini che esprime “soddisfazione e compiacimento per l’assegnazione alla due chiese ispicesi di Santa Maria e dell’Annunziata di 100.000 euro per lo svolgimento delle manifestazioni della Santa Pasqua. Il finanziamento è inserito nella finanziaria regionale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

“Cinquantamila euro per chiesa – ancora Leontini – costituiscono un riconoscimento della straordinaria valenza e bellezza delle manifestazioni pasquali ispicesi. Le richieste dell’amministrazione comunale di Ispica sono state soddisfatte. Un ringraziamento particolare al presidente Schifani, ai deputati Giorgio Assenza ed Ignazio Abate, all’assessore regionale Scarpinato”.

