Pasqua comisana, i riti e le tradizioni al via

Società

Da oggi i primi appuntamenti. Si entra nel vivo con la domenica delle Palme

La festa di Pasqua, a Comiso, risale al 1635 ed è rimasta sempre uguale a sé stessa, coinvolgendo tutto e tutti. Un rito, quello della Paci, che affonda le proprie origini in un’usanza di origine catalana reinterpretata secondo le tradizioni locali. La mattina di Pasqua, in città, insieme al Cristo Risorto si festeggia la Madonna dell’Annunziata. L’angelo annuncia alla Vergine la resurrezione del Figlio intonando il “Regina coeli” in mezzo a tutti i comisani che attendono con emozione il momento dell’incontro tra la Madonna e il Cristo. Tutto pronto, dunque, alla basilica dell’Annunziata, per i primi significativi momenti. A cominciare da quelli di oggi con la santa messa delle 8,30, la via Crucis delle 15 e la santa messa delle 18. Alle 19,30, poi, ci sarà la presentazione dei lavori di restauro della basilica e la mostra fotografica degli elementi architettonici della chiesa. Domani, sabato 23 marzo, alle 8,30 e alle 18 la santa messa, alle 19 l’inaugurazione del nuovo museo della basilica.