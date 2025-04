Pasqua comisana, verso le fasi conclusive della festa

Attualità

Domani sera ci sarà l'ultima "Pace" dell'edizione 2025

Sono proseguite anche ieri, nella basilica dell’Annunziata, le celebrazioni riguardanti l’ottava di Pasqua che, però, hanno assunto connotati di sobrietà in ossequio al lutto che il mondo cattolico sta osservando per la scomparsa dell’amato pontefice Francesco. Ieri, in particolare, dopo la recita del Rosario, si è tenuta la celebrazione eucaristica nel corso della quale è stato chiesto il dono della pace per le famiglie. Sono state messe in evidenza, in particolare, le coppie di sposi che celebrano quest’anno il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio oltre alla benedizione delle mamme in attesa. Molto significativa, poi, ieri sera, la preghiera davanti ai simulacri di Gesù Risorto e della Vergine Annunziata. Oggi si prosegue, alle 17,30, con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Leonardo. Alle 18,30 ci sarà la preghiera del Rosario nella basilica dell’Annunziata a cui farà seguito la santa messa durante la quale sarà amministrato il sacramento del battesimo.