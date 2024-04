La Pasqua in Sicilia, presentato a Modica il libro sulle tradizioni in 172 comuni siciliani

Società

L'iniziativa è stata curata dall'Unitre e ha visto la partecipazione degli studiosi Barone e Burderi oltre che dell'editore Bonfirraro

Su iniziativa e con la organizzazione dell’Unitre, è stato presentato a Modica, presso la sala riunioni della Fondazione Grimaldi, il libro “La Pasqua in Sicilia”. Autori Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli, editore Salvo Bonfirraro. E’ stata una iniziativa che non a caso ha avuto luogo nell’ambito della Settimana Santa. Un’occasione di straordinaria importanza con la presentazione di una opera letteraria contenente la descrizione delle usanze, delle tradizioni e delle celebrazioni che caratterizzano la settimana santa vissuta in ben 172 comuni siciliani.

I contenuti del libro, dopo il saluto e la introduzione del presidente Unitre Enzo Cavallo, sono stati illustrati da Uccio Barone e da Marcella Burderi che, coi loro interventi ed i loro commenti, hanno richiamato l’attenzione e l’interesse dei numerosi presenti. La elaborazione del libro è stata descritta come una operazione culturale di grande pregio; frutto di uno studio serio col quale è stata realizzata la ricostruzione di tante tradizioni e di tante storie rese ancora più significative oltre che dalle narrazioni, delle poesie e dei detti, anche dalle tradizioni di natura gastronomiche e dolciare direttamente ed inscindibilmente collegate alla Pasqua. Una opera che sintetizza tradizioni centenarie e frutto dell’apprezzabile lavoro di fotografi capaci di cogliere ed immortalare immagini di grande significato storico e culturale. Parlando del libro è stato fatto riferimento al rito della Pasqua quale passaggio dalla morte alla risurrezione, dal dolore alla gioia ed è stato sottolineato come la devozione Siciliana si differenzia fra la parte centrale ed occidentale dell’isola dove viene celebrata principalmente la quaresima del dolore, e la parte orientale dove la Pasqua viene celebrata come festa della resurrezione.