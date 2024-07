Pasquale Ferrara nuovo allenatore del Modica calcio

Sport

Pitino e Radenza: "Abbiamo apprezzato le grandi capacità del mister lungo l'arco della sua carriera. Con noi farà bene"

Inizia la stagione 2024-2025 del Modica Calcio che avrà la guida tecnica di Pasquale Ferrara (nella foto).

E’ infatti ricaduta sull’esperto tecnico 58enne, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, la scelta dei vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza. La panchina modicana viene quindi affidata ad un allenatore dalla grandissima esperienza ed autorevolezza, nonché profondo conoscitore del calcio siciliano.

“Abbiamo apprezzato – dicono Pitino e Radenza – le grandi capacità di mister Ferrara lungo l’arco della sua carriera e soprattutto due stagioni fa quando vinse il campionato di Eccellenza con la squadra della sua città. A lui rivolgiamo non solo il benvenuto a Modica ma anche l’in bocca al lupo per un buon lavoro e per un percorso condiviso che possa entusiasmare l’ambiente rossoblu”.

Pasquale Ferrara arriva a Modica dopo aver guidato e portato grandi soddisfazioni a società importanti quali l’Igea Virtus, Milazzo, Sant’Agata e Camaro.

“Ho accettato senza esitare la chiamata del Modica Calcio – dichiara Pasquale Ferrara -. Conosco bene Modica e so come questa sia una piazza dove il calcio è una vera “religione”. Ecco perché merita di calcare palcoscenici importanti. Porto sulla panchina rossoblu – ha aggiunto – non solo la mia esperienza accumulata in questi anni, ma anche la voglia di ricambiare la fiducia della società con impegno e lavoro quotidiano”.