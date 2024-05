Passalacqua, a Bologna partita da dentro o fuori

Basket femminile

Domani pomeriggio le biancoverdi si giocano l'accesso alla semifinale scudetto senza potere contare sul fattore campo

E’ partita da dentro o fuori, domani pomeriggio, alle ore 18,00 alla Segafredo Arena tra le padrone di casa di coach Vincent e la Passalacqua Ragusa. Serie sull’1-1 con i blitz esterni da parte di entrambe le formazioni, ma con il fattore campo che è tornato nelle mani di Zandalasini e compagne, che avranno la possibilità, in casa, di staccare il pass per la semifinale scudetto. Di fronte una Ragusa ferita per una prestazione che di certo non vorrà ripetere e che farà di tutto per allungare la stagione.