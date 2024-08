Passalacqua, Olodo resta ancora a Ragusa

Sport

Ala dal buon fisico, sarà utile nelle rotazioni del pacchetto lunghe di coach Buzzanca

Melaine Olodo è il penultimo tassello della Passalacqua Ragusa, edizione 2024/2025. L’atleta classe 2003 nata in Benin, si trova in Italia dal 2018 approdando, giovanissima, proprio nel capoluogo ibleo. Atleta di formazione italiana, nella stagione 2021/2022 ha giocato in Serie A2 con la maglia di Vigarano, accumulando esperienza, prima di fare ritorno a Ragusa, dove lo scorso anno si è allenata con la prima squadra, in Serie A1, e vincendo il campionato di Serie B con I Have a Team. Ala dal buon fisico, Melaine sarà certamente utile nelle rotazioni del pacchetto lunghe di coach Mara Buzzanca. Melaine Olodo si unisce a Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute, Vanda Kozacova, Federica Mazza e Elena Mallo. Domani l’ultimo annuncio a completare il roster della formazione che inizierà gli allenamenti alla fine del mese.

