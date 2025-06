Passalacqua Ragusa, arriva Precious Pj Johnson

Sport

E' un'ala-pivot svedese di 193 cm con il basket nel dna

Arriva Precious “Pj” Johnson, 25 anni, svedese di nascita, centro-ala, con il basket nel Dna, nella Nazionale svedese dall’Under 16 a oggi. Impegnata di recente nell’Eurobasket con la Nazionale di Svezia, ha giocato per 5 anni con la Duquesne University di Pittsburgh e poi ha affrontato la ‘fase europea’ della sua carriera nella prima divisione ungherese con lo Szekszárd, squadra con cui ha disputato anche l’Eurocup e l’Eurolega, e con il David Kornell Ka. È una delle pedine della nuova Passalacqua 2025-2026. Doppio passaporto per Precious, il cui padre, Stew Johnson, è una leggenda della lega americana Aba nel suo stesso ruolo.

“Ho costruito solide basi con un’esperienza internazionale frutto di dedizione e impegno costante. Sono entusiasta di poter portare i miei ‘centimetri’, la mia potenza, la mia energia positiva, la mia forte etica del lavoro e, con leadership e soprattutto la mia mentalità di squadra, sono certa del contributo che potrò dare alla Passalacqua. I miei cinque anni alla Duquesne University e un anno da professionista in Ungheria – dice Pj Johnson – mi hanno fornito ulteriori competenze. Come membro della nazionale svedese dall’Under 16 ad oggi, ho affinato le mie capacità e approfondito la mia conoscenza di gioco. Ogni tappa è stata e continuerà ad essere occasione di crescita personale e professionale. Non vedo l’ora di cominciare, di fare squadra con tutte le nuove compagne di gioco sia dentro che fuori dal campo, contribuire al successo del team, e interagire con i tifosi e la comunità di Ragusa”.